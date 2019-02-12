Bir restoranda arkadaşları ile yemek yiyip sohbet eden Akkaya daha sonra arkadaşları ile alışveriş merkezine girerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Tercih ettiği kıyafetler ile her daim şık olmayı başaran Deniz Akkaya, siyah kombini, renkli taşlı kombini ile göz doldurdu.