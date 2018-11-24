deniz kurt kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Burdur Belediye Başkan adaylarının Deniz Kurt olduğunu açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da AK Parti’nin 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkanı adayını açıkladı. Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Burdur Belediye Başkan adaylarının Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Deniz Kurt olduğunu açıkladı. Erdoğan, Kurt ve Burdur Milletvekilleri ile İl Başkanını sahneye davet etti.

DENİZ KURT KİMDİR?

1978 Isparta doğumlu olan Deniz Kurt, evli ve iki çocuk babası. 2012-2015 yıllarında AK Parti İl yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi olan Deniz Kurt, halen Burdur Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığın görevini yürütüyor.

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