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Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne aldı. Seki, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı

  • 01
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri Seki'yi tanımakta zorluk çekti.
  • 02
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne aldı. Konser öncesi kulisten hazırlık sürecini paylaşan Seki'nin son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
  • 03
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

    Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları, tarafından Seren Serengil'e ve Bülent Ersoy'a benzetti.
  • 04
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    Fotoğraflarına "Bakü’den sevgiler ile biz sahneye" notunu düşen ünlü şarkıcının, paylaşımlarını filtreden geçirdiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları da vardı.
  • 05
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    ALAY KONUSU OLDU

    Öte yandan geçen yıl Ege koylarında mavi turan çıkan Seki, tekne pozunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Deniz Seki, fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düşmüştü. Bacağını yamulttuğu görülen şarkıcı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Seki'nin gönderisindeki yorumları sınırlandırdığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.
  • 06
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    "PHOTOSHOP DEĞİL, GENİŞ AÇI" DEMİŞTİ

    Bu paylaşımında bacaklarının uzunluğu dikkat çeken Deniz Seki, 'photoshop' yorumlarına karşı açıklama yapmayı ihmal etmemişti. Şarkıcı, gönderisine, "Şimdi 'Photoshop'la bacaklarını niye uzattın?' diyenler gelmeden hemen yazalım. Sakin olun arkadaşlar, sadece geniş açı çekimi. Filtreye gerek yok..." ifadelerini not düşmüştü.
  • 07
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

    "İSMİNİ YAZMASAYDINIZ SİZİ TANIYAMAZDIM"

    Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz.", "Sanki başka biri..." ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım." şeklinde yorumlar yapmıştı.
  • 08
    Deniz Seki'nin son fotoğrafı olay oldu! - Magazin haberleri

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