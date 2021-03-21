TANIYAMADILAR

Deniz Seki, paylaştığı bu fotoğraf ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti.

Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.