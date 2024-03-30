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        Haberler Yaşam Denizanasıyla dans!

        Denizanasıyla dans!

        Antalya Körfezi'nde yüzeyde ve kıyıya yakın alanlarda görülen yüzlerce denizanası tedirgin ederken, dalgıçlık yapan Oğuzcan Toskal, deniz yüzeyinin üzerinde hareket eden bir denizanasıyla dans ettiği görüntüleri paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:58
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        Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında başlayıp yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri görenleri tedirgin etti.

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        Ağırlıkları 10 kilograma kadar ulaşan yüzlerce denizanası, körfezde deniz yüzeyinde ve kıyıya yakın alanlarda görülüyor.

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        Uzmanlar, göç mevsiminden kaynaklı olarak akıntılarla hareket ve yörüngelerinden çıkan bazı denizanalarının Antalya Körfezi içerisine girdiğini belirtirken, temastan kaçınılması gerektiğinin de altını çiziyor.

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        Uzmanların bu uyarısına rağmen Antalya'da dalgıçlık yapan Oğuzcan Toskal, dalış yaptığı esnada deniz yüzeyinde bulunan bir denizanasıyla dans etti.

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        Eldiveni bulunan Toskal, iki elinin arasına aldığı denizanasına dokunurken, avuçlarıyla da yönlendirdi.

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        Bir süre denizanasıyla oyunlar oynayan Toskal, daha sonra yüzerek kıyıya döndü ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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        #Denizanasıyla dans
        #Antalya
        #denizanası
        #haberler
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