AA

DenizBank, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

DenizBank'tan yapılan açıklamada, TBB tarafından KOBİ, kurumsal ve ticari müşterilere yönelik olarak koronavirüs (Kovid-19) salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerinin en az düzeyde tutulması amacıyla açıklanan "Çek Ödemesi Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" programlarının 30 Mart'ta başlatılacağı hatırlatıldı.

Her iki kredi paketine de sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmelerin başvurabileceği belirtilen açıklamada, Çek Ödeme Destek Kredisi ile KOBİ'ler başta olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilere, Hazine destekli, KGF kefaleti ile bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan kredinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranında olacağı kaydedildi.

Bankanın yine başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği"ne başlayacağı duyurulan açıklamada, "Bu kredi desteğini kullanacak firmalar için getirilen ön koşulda, şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları gerekiyor. Yine bu kapsamda teminat eksiği bulunan müşterilerin krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecek. Kredi, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranında kullandırılacak." ifadelerine yer verildi.