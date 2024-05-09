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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Denizcilikte ihracat arttı ithalat azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Denizcilikte ihracat arttı ithalat azaldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:30
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        Denizcilikte ihracat arttı ithalat azaldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ocak-Nisan dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, bu yılın Nisan ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 80 bin 852 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Uraloğlu, Ocak-Nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarının ise toplam 179 milyon 470 bin 869 tona ulaştığını ifade ederek, “Nisan ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 12 milyon 34 bin 614 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 22 milyon 360 bin 475 ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 34 milyon 395 bin 89 ton olarak gerçekleşti.” diye konuştu.

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        Uraloğlu, Nisan ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 6 milyon 77 bin 466 ton olarak gerçekleştiğini de vurguladı. Nisan ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 4 milyon 608 bin 297 ton olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, "En fazla yük elleçlemesi 7 milyon 749 bin 285 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 96 bin 936 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 750 bin 381 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.” açıklamasında bulundu.

        EN FAZLA ARTIŞ MISIR'DA

        Bakan Uraloğlu, Nisan ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin mısır (tahıl) elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 939 bin 312 ton mısır yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Bunu 20’lik dolu konteynerlerde taşınan yükler ile briketlenmiş taşkömürünün izlediğini anlatan Uraloğlu, "Nisan ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içinde içerisinde 1 milyon bin 593 tonla ilk sırayı aldı. Söz konusu yük cinsini fuel oil ve motorin yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içinde ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve motorin yük cinsleri takip etti." bilgisini paylaştı.

        İHRACATTA İTALYA İLK SIRADA

        Uraloğlu, Nisan ayında deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD ve İspanya’ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. İthalatta en fazla yük elleçlemesinin ise Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldüğünü belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 34 milyon 395 bin 89 ton yükün yüzde 6,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Nisan ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı 2 milyon 367 bin 713 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 32 milyon 27 bin 376 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı."

        Uraloğlu, Nisan ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 130 bin 706 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, Ocak-Nisan döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya çıktığını belirtti.

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