Hurda geminin çıkışı savcılık tarafından yasaklandı

Foça ilçesi Gencerli Mahallesi'ndeki fuel-oil sızıntısının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 7. günü geride bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar bölgede yine başladı. Bölgeden TÜBİTAK tarafından da numuneler alınırken, çok sayıda kurumda sızıntının nedenini titizlikle araştırıyor.



Öte yandan, çevreye kirleten sızıntının kaynağıyla ilgili yeni gelişmelerde yaşandı. 2,5 kilometrelik bir alanı etkileyen petrol sızıntısının, gemi söküm tesislerine gelen 'Harrıer' isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığı iddia edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aliağa Liman Başkanlığı olayın üzerine titizlikle eğildi. Gece-gündüz olayın üzerine eğilen ekipler, olayla ilgili uydu görüntülerini de istemişti.



GEMİDE FUEL-OİL İZİNE RASTLANDI VE BİR TANIK VAR

Söküm tesislerine gelen 247 metre boyunda, 47 metre enindeki hurda geminin çıkışı ise Foça Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla yasaklandı. Öte yandan, olayla ilgili sızıntıya bir görgü tanığının şahit olduğu ve kişinin ifadesinin alındığı belirtildi. Çok önemli bir gelişmeyse, 38 bin grostonluk Norveç'ten geldiği tahmin edilen söz konusu geminin etrafında fuel oil izine rastlandı. Gemiden ise tüm bu gelişmeler ışığında tekrar bir numune alındı.

Sızıntıya neden olduğu iddia edilen geminin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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