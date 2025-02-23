Denizli'de kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı

Denizli'de otomobille ekip aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru 4 kişi yaralandı.
Giriş: 23.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:07
A.D. idaresindeki otomobil, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde, polis memuru S.A'nın kullandığı trafik ekibi aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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