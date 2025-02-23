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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Denizli'de otomobille ekip aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:07
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        Denizli'de kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı
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        A.D. idaresindeki otomobil, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde, polis memuru S.A'nın kullandığı trafik ekibi aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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