Denizli'de şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale'de yaşayan bir kişinin evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen adres ve otomobilde dedektör köpeklerle arama yapan ekipler, şeker kutusu içine gizlenmiş 40 gram metamfetamin, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K'nin, Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulunda hizmetli olarak görev yaptığı belirtildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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