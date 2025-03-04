Denizli'nin Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

11 YAŞINDAKİ HÜSEYİN ARANIYOR İHA'daki habere göre ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Hüseyin Yusuf için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, çocuklarını görenlerin polise haber vermelerini istedi. REKLAM