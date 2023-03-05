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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor - Sakaryaspor: 0-1

DHA

Denizlispor - Sakaryaspor: 0-1


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk 
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Muhammet Özkal, Oğuz, Hakan, Leo, Muhammed Gönülaçar, Dje Dje (Dk. 85 Okan), Mustafa, Özer (Dk. 73 Bekir), Gökhan (Dk. 73 Mayi), Ömer
SAKARYASPOR: Furkan Oğuz, Çağlayan, Ümit, Bülent, Grechyshkin, Roshi (Dk. 76 Dimitrov), Nalepa (Dk. 76 Hakan), Oğuzhan (Dk. 86 Donkor), Burak (Dk. 62 Milosovıc), Kasongo
GOL: Dk. 79 Kasongo (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Dje Dje, Hakan (Altaş Denizlispor), Oğuzhan, Nalepa, Bülent (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Hakan (Altaş Denizlispor)SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, sezona deprem felaketi nedeniyle verilen 1 aylık aradan sonra oynadığı ilk maçta evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sakaryaspor'un golünü 79'uncu dakikada penaltıdan Kasongo atarken, ev sahibinde Hakan Çinemre 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın hasılatını 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlama kararı alan Denizlispor'da taraftarlara karşılaşma öncesi, "Türkiye tek yürek" yazılı siyah tişörtler dağıtıldı. Bu skorla Denizlispor 16 puanla düşme hattında kalırken Play-Off yarışındaki Sakaryaspor puanını 40 yaptı.
16´ncı dakikada Denizlisporlu Gökhan´ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Oğuz´un kafa vuruşu kaleci Furkan´da kaldı.
21´inci dakikada ev sahibi atağında Muhammet Özkal´ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özer rakibini çalımladı. Özer´in sert şutu direğin dibinden dışarıya gitti.
34´üncü dakikada ceza sahası içinde Burak´ın pasıyla içeriye kat eden Bülent´in ortaya çevirdiği topu kaleci Hüseyin uzanarak uzaklaştırdı.
47´nci dakikada Gökhan´ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Furkan son anda kornere çeldi. 
71´inci dakikada sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Muhammed´in arka direğe ortasını Oğuz kafayla içeriye indirdi, Gökhan´ın gelişine vurduğu topa Çağlayan son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.
79´uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Dimitrov´un yerden içeriye çevirdiği topa ceza sahası içinde Hakan, elle müdahale etti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kasongo topu ağlara gönderdi. 0-1.
89'uncu dakikada Denizlisporlu Hakan hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maç Sakaryaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-03-05 21:17:35

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