Yangın söndürme hortumu ve su motoru hırsızlığına 2 tutuklama



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Orman İşletme Şefliği'nden yangın söndürme hortumu, Su ve Kanalizasyon İdaresi deposundan su motoru ve 3 farklı evden eşya çalan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güney ilçesinde Orman İşletme Şefliği'nden yangın söndürme hortumu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) deposundan su motoru, 3 farklı evden ise eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik görüntülerini inceleyen JASAT ekibi, 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. JASAT ekibi, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Emrah Y. (35) ile Abdullah D. (33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; yangın söndürme hortumları ve su motorları bulundu. İki şüphelinin evlerden çaldıkları mini buzdolabı, küçük fırın, birer çuval ceviz ve badem ile kağıt havlular sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Güney Ramazan ÇETİN

2023-03-23 16:15:49



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