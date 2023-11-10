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        Eşini öldüren kocaya çifte indirimli 16 yıl 8 ay hapis cezası

         DENİZLİ'ninMerkezefendiilçesinde, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) çıkan tartışmada eşarbıyla boğup, boğazından bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ardından da Uygun'a verdiği bu cezayı 'haksız tahrik' ve 'takdir' indirimi yaparak 16 yıl 8 ay hapse indirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:30
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        Eşini öldüren kocaya çifte indirimli 16 yıl 8 ay hapis cezası
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         DENİZLİ'ninMerkezefendiilçesinde, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) çıkan tartışmada eşarbıyla boğup, boğazından bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ardından da Uygun'a verdiği bu cezayı 'haksız tahrik' ve 'takdir' indirimi yaparak 16 yıl 8 ay hapse indirdi.

        Olay, 24 Ocak'ta Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evde içki içen Sinan Uygun ile 2 çocuğunun annesi, tekstil işçisi olan eşi Ummuhan Zerrin Uygun arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işsiz olan Sinan Uygun, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini eşarpla boğduktan sonra boğazından bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sinan Uygun ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Çiftin, 21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilirken, Sinan Uygun hakkında 1 yıl önce de eşinin yüzüne ütü basmaya çalıştığı, Ummuhan Zerrin Uygun'un şikayetçi olması üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Uygun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MAHKEMEDE ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

        Soruşturmanın ardından Sinan Uygun hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. İlk iki duruşmadaki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, aralarında bu nedenle tartışma çıktığını ileri süren sanık Uygun, son savunmasında, "22 yıllık evliydik. Eşim olanları anlattı. Cinnet getirdim. Olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı çok üzgünüm. Çocuklarımdan özür diliyorum. Mahkemenin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.

        Mahkemede dinlenen bir tanık da Ummuhan Zerrin Uygun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını ve birkaç kez buluştuklarını söyledi.

        HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİR İNDİRİMİ YAPILDI

        Sanık ve tanığın dinlenmenin ardından mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, sanık Sinan Uygun'u 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçu 'haksız tahrik' altında işlediği' gerekçesiyle önce bu cezasında indirim yapılarak 20 yıla düşürüldü. Ardından da 'iyi hali' nedeniyle takdir indirimi de yaparak cezasını toplam 16 yıl 8 ay olarak belirledi.

        'İNDİRİM UYGULANMASI KABUL EDİLEMEZ'

        Duruşmayı takip eden Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu karara ilişkin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indirim hükümlerinin uygulanması kabul edilemez. Hangi sadakat yükümlülüğü, hangi erkeklik gururu yaşam hakkıyla kıyaslanabilir. Sanıklara uygulanan indirim hükümleriyle dolu kararların, şiddet faillerine cesaret vermeye devam edeceği görülmemekte midir? Sadakatsizlik iddiasının yeri aile mahkemeleridir, failin canice işlediği fiillerden dolayı yargılandığı ağır ceza mahkemeleri değildir. Yasa yollarının takipçisi olacağız. Şiddet mağdurunu cezasızlıkla cezalandıran eril yargıyla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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