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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 64-78

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:08
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 64-78
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Leon Harun Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar

        1'İNCİ PERİYOT: 17-18

        İLK YARI: 30-35

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-49

        Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 2 galibiyetin ardından önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a evinde 78-64 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda konuk ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 17-18, ilk yarısı 30-35, üçüncü periyodu ise 46-49 bitti. Son periyotta 18 sayı bulurken rakibine 29 sayı şansı tanıyan Merkezefendi Belediyesi Basket, salondan 78-64 mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 12 haftada 3 galibiyette kalan Merkezefendi'de yeni transfer Moses Wright karşılaşmada kadroda yer almadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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