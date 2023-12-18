Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 64-78

SALON:Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Leon Harun Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar

1'İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 30-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-49

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 2 galibiyetin ardından önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a evinde 78-64 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda konuk ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 17-18, ilk yarısı 30-35, üçüncü periyodu ise 46-49 bitti. Son periyotta 18 sayı bulurken rakibine 29 sayı şansı tanıyan Merkezefendi Belediyesi Basket, salondan 78-64 mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 12 haftada 3 galibiyette kalan Merkezefendi'de yeni transfer Moses Wright karşılaşmada kadroda yer almadı.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

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