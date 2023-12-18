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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:06
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Can Kurt, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar, Ata Kahraman

        1. Periyot: 17-18

        Devre: 30-35

        3. Periyot: 46-49

        Beş faulle çıkan: 38.56 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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