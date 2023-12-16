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        Denizli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:41
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        Denizli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentte fuhşa teşvik ve aracılık suçuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Araştırma sonucu Özbekistan'dan kente getirilen 5 kadının zorla fuhuş yaptırılması olayına karıştıkları suçlamasıyla 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

        Yakalanan şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarından tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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