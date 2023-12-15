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        Göçükte ölen madenci toprağa verildi; 4 yaşındaki oğlu tabutuna sarıldı

        DENİZLİ'de krom madeninde yaşanan göçükte hayatını kaybeden işçi Mustafa Karahan'ın (38) cenazesi, toprağa verildi. 4 yaşındaki Nebi Karahan'ın babasının cenazesinin bulunduğu tabutu açıp, görmek istemesi, herkesi duygulandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:00
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        Göçükte ölen madenci toprağa verildi; 4 yaşındaki oğlu tabutuna sarıldı
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        DENİZLİ'de krom madeninde yaşanan göçükte hayatını kaybeden işçi Mustafa Karahan'ın (38) cenazesi, toprağa verildi. 4 yaşındaki Nebi Karahan'ın babasının cenazesinin bulunduğu tabutu açıp, görmek istemesi, herkesi duygulandırdı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi. Madencilik Limited Şirketi'ne ait Acıpayam Şubesi'ndeki krom madeninde yürütülen çalışma sırasında göçük meydana geldi. Maden Mühendisi Kadir Özer (28) ile işçilerden Rıfat Salman (35) ve Mustafa Karahan, 4 metrelik göçükte toprak ve moloz yığınları altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışması sırasında ilk olarak mühendis Özer ile işçilerden Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altındaki Salman için ekipler çalışmalarına devam etti.

        4 SAAT SONRA YARALI KURTARILDI

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, maden ocağına gelerek görevlilerden bilgi aldı. Bu sırada göçük altında mahsur kalan Salman, ekiplerin yoğun çalışması ile 4 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Salman, önce Acıpayam Devlet Hastanesi'ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Salman'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        OĞLU TABUTUNU BIRAKMAK İSTEMEDİ

        Mustafa Karahan için bugün öğle vakti Acıpayam Hisar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve Karahan'ın yakınları katıldı. Cenazede Karahan'ın 4 yaşındaki oğlu Nebi Karahan, babasının tabutu bırakmak istemedi. Tabutu açıp, babasını görmek isteyen küçük Nebi'yi psikososyal destek uzmanı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan Karahan'ın eşi Halime Karahan'a uzmanlar destek verdi. Karahan'ın cenazesi, kılınan namazı sonrası toprağa verildi.

        VARDİYA DEĞİŞİMİ SONRASI GÖÇÜK YAŞANMIŞ

        Göçükle ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. İlk yapılan incelemede; göçüğün 1,5 kilometre ileride, vardiya değişimi sonrası yaşandığı belirlendi. Madende başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar detaylı inceleme yapıyor.

        Öte yandan Kadir Özer'in cenazesini almak için Bursa ve Kars'taki yakınlarının yola çıktıkları bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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