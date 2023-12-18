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        Aydem Plus´ın sürdürülebilir çözümleri tüketicilerle buluştu

        AYDEM Enerji, yeni iştiraki Aydem Plus ile sürdürülebilir ürün ve hizmetlerini tüketicilerle buluşturmaya başladığını duyurdu. İştirakin, Güneş Enerjisi Sistemleri'nden (GES) elektrikli araç şarj istasyonu OTOWATT'a birçok alanda yenilikçi enerji çözümleri sunduğu belirtildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:08
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        Aydem Plus´ın sürdürülebilir çözümleri tüketicilerle buluştu
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        AYDEM Enerji, yeni iştiraki Aydem Plus ile sürdürülebilir ürün ve hizmetlerini tüketicilerle buluşturmaya başladığını duyurdu. İştirakin, Güneş Enerjisi Sistemleri'nden (GES) elektrikli araç şarj istasyonu OTOWATT'a birçok alanda yenilikçi enerji çözümleri sunduğu belirtildi. 

        Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, yeni bir şirket yatırımını hayata geçirdi. Aydem Enerji bünyesinde kurulan Aydem Plus, GES kurulumu, elektrikli araç şarj istasyonları, I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası ve enerji izleme sistemleri gibi pek çok alandaki yenilikçi çözümleriyle tüketicilere değer katmayı hedefliyor. GES alanında kişileri ve işletmeleri kendi enerjisini üretmeye teşvik eden Aydem Plus, faaliyete başladığından beri İzmir, İstanbul, Denizli, Muğla, Aydın, Balıkesir ve Manisa'da toplam 37 MW'lık kapasiteye ulaşan kurulum anlaşmaları gerçekleştirdi ve 11 MW'lık kurulumu devreye aldı. Ayrıca, işletmelerin anlık tüketim verilerini takip etmelerine ve enerji yönetimlerini tek bir arayüz üzerinden izlemelerine yardımcı olan dijital bir platform sunan Aydem Plus, başta KOBİ'ler olmak üzere, teknik destek ve danışmanlığı da içeren bir yaklaşımla birçok işletmenin enerji verimliliğine katkıda bulunmaya başladı. 

        54 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU TAMAMLANDI  

        Aydem Plus, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen işletmelere uluslararası ölçekte geçerli olan I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası sunuyor. Küresel pazarda rekabet avantajı sağlayan bu sertifika, işletmelerin yenilenebilir enerji üretimini desteklediklerini gösterirken, işletmelerin çevresel sürdürülebilirlikleri konusundaki taahhütlerini gerçekleştirmelerine de yardımcı oluyor. Aydem Plus, tüm dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için geliştirdiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonu markası OTOWATT ile kullanıcılara genişleyen istasyon ağıyla hizmet vermeye de başladı. Aydem Plus, EPDK tarafından verilen Şarj Ağı İşletmecisi lisansını bu yılın başında OTOWATT markasıyla alarak, altı aylık lisans kurulum süresi içinde ağırlıklı Ege Bölgesi'nde olmak üzere İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'da 51 adet AC 4 adet DC olmak üzere toplamda 54 elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumunu tamamladı. 

        `KESİNTİSİZ ENERJİYE ERİŞİM FIRSATI' 

        Aydem Plus ayrıca, şarj istasyonu yatırımı yapmak isteyen işletmelere kurulum, yazılım ve ödeme altyapıları olmak üzere anahtar teslim çözümler de sunuyor. Bu çözümlerin yanı sıra elektrikli araç kullanıcıları için OTOWATT mobil uygulaması da devreye alındı. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde uygun istasyonların konumlarına ulaşabiliyor ya da mobil ödeme gibi işlemlerini yapabiliyor.  

        Evinin enerjisini temiz ve sürdürülebilir bir kaynak olan güneşten elde etmek isteyen tüketicilere GES kurulum hizmeti sağlayan Aydem Plus, olası güç kesintisi anında devreye girecek enerji depolama sistemleri ile kesintisiz enerjiye erişim fırsatı sunuyor. Aydem Plus müstakil konutlarda ya da toplu sitelerde yaşayan elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj istasyonu hizmeti ile de tüketicilere evlerinin konforunda şarj imkanı sağlıyor. 

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Denizli - DHA

        2023-12-18 15:02:11

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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