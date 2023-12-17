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        Merkezefendi 3'te 3 arıyor

         Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmak isteyen Denizli temsilcisi bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, Büyükçekmece ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:28
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        Merkezefendi 3'te 3 arıyor
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         Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmak isteyen Denizli temsilcisi bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, Büyükçekmece ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        MOSES WRIGHT İMZALADI

        Merkezefendi Belediyesi Basket, NBA patentli uzun forvet Moses Wright ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Georgia Tech Üniversitesi mezunu olan Moses Wright 1998 doğumlu ve üniversite son senesinde 17,4 sayı 8,1 ribaund 1,7 blok ortalamalarıyla tamamladı. NBA takımlarından LA Clippers ve Dallas Mavericks formaları giyen Wright daha sonra kariyerine Çin'de devam etti. Geçtiğimiz sezon Çin'de final oynayan ve 12,1 sayı 6,8 ribaund ortalamaları tutturan Wright bu sezona da yine Çin'de başladı ve 15,4 sayı 7,8 ribaundla oynadı. Bu sezon Çin'deki ilk maçında 37 sayı 10 ribaund yapan Moses Wright sezonun kalan bölümünde takımımızın başarısı için ter dökecek" denildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DHA

        2023-12-17 11:22:12

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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