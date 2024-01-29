Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

DENİZLİ´ninMerkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Baki Kaçar (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırlı Mahallesi Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Tahsin Bulut (23) yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil kavşaktan dönüp, Aydın istikametine seyir

halindeyken yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar´ın kullandığı bisiklete çarptı. Kaçar, otomobilin camına çarptıktan sonra yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bulut, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.