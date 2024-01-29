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        Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

         DENİZLİ´ninMerkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Baki Kaçar (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:35
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        Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
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         DENİZLİ´ninMerkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Baki Kaçar (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırlı Mahallesi Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Tahsin Bulut (23) yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil kavşaktan dönüp, Aydın istikametine seyir

        halindeyken yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar´ın kullandığı bisiklete çarptı. Kaçar, otomobilin camına çarptıktan sonra yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bulut, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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