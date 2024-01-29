Denizli'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı karantinası DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine kırsal bölgedeki 11 mahalle karantinaya alındı. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine kırsal bölgedeki 11 mahalle karantinaya alındı. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.

Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bugün koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiçek hastalığının görülmesi üzerine bölgede karantina kararı aldı. Çiçek hastalığı nedeniyle Acıpayam ilçesinin kırsal mahalleleri olan Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahalleleri karantinaya alındı, hayvan giriş ve çıkışı durduruldu. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.