RTÜK Başkanı Şahin, Denizli'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması" verilerine göre gençlerin yüzde 37'sinin çok yüksek, yüzde 26'sının yüksek ve yüzde 36'sının ise daha az düzeyde ekran bağımlılığı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması" verilerine göre gençlerin yüzde 37'sinin çok yüksek, yüzde 26'sının yüksek ve yüzde 36'sının ise daha az düzeyde ekran bağımlılığı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Şahin, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Sosyal Tesisleri'nde üniversite öğrencilerine "Yeni Medya ve İletişim" konulu seminer verdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8'inci Tematik Kış Kampı kapsamındaki etkinliğin önemine işaret eden Şahin, bu kamplar sayesinde yurtlarda barınan ve farklı şehirlerde eğitim öğretim hayatına devam eden gençlerin bir araya getirilerek birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesine vesile olunduğunu aktardı.

Medyanın var olan durumu en tarafsız şekilde halka sunma sorumluluğunun olduğunu, medyanın demokrasi ve özgürlüklerin yanında olması gerektiğini ifade eden Şahin, bununla birlikte medyanın halkın iradesine, milli egemenliğe karşı pozisyonda olmamasının da beklendiğine işaret etti.

Hakkında en fazla dezenformasyon yapılan kurumlardan birinin de RTÜK olduğunu, bu kampanyalara karşı hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, yapılan bilimsel çalışmaların yalan bir haberin yaygınlaşma hızının doğrunun hızından kat kat fazla olduğunu gösterdiğini söyledi.

- "İnternette herkese açık olan veriler"

RTÜK'ün Türkiye'de 1250 mecrayı denetleyen bir kurum olduğunu belirten Şahin, gençlerin gelişimlerini ön planda tutan, çıkarlarını gözeten bir tutum izlediklerini ifade etti.

RTÜK'ün "Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması" ile çok önemli verilerin ortaya konduğuna işaret eden Şahin, 15-21 yaş grubundaki 6 bin 626 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada gençlerin yüzde 35,6'sının az, yüzde 35'inin orta ve yüzde 29,4'ünün yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Araştırmada ekran bağımlılığına ilişkin verilerin dikkati çektiğini aktaran Şahin, "Araştırmaya katılanlara ekran bağımlılığına dair bir soru sormuşuz. İzlemiş olduğu saatlerden çıkartarak yüzde 37'sinin çok yüksek, yüzde 26'sının yüksek, yüzde 36'sının ise daha az düzeyde ekran bağımlığı olan genç nüfusundan bahsediyoruz. Bu, örneklendirme üzerinden yapılıyor. Sadece televizyonları düşünmeyin elimizdeki telefonlar ve tabletler de bunun içerisinde." dedi.

Bu verilerle araştırmaya katılan her 10 gençten 4'ünün ekran bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunun görüldüğünü dile getiren Şahin, televizyon izleme süresinde ise Türkiye genelinde 4 saat 33 dakika olan ortalamanın gençlerde 1 saat 42 dakika olarak hesaplandığını bildirdi.

Şahin, gençlerin yüzde 92,3'ünün internet kullandığını, günlük kullanım ortalamasının ise 4 saat 37 dakika olduğunu belirterek gençlerin yüzde 94,6'sının sosyal medya hesabına sahip olduğunu, profili herkese açık olanların oranının ise yüzde 37 olduğunu kaydetti.

Herkese açık olan veriler arasında isim, fotoğraf ve soyadının ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Şahin, okul, yaş, telefon ve adres bilgisini paylaşan kullanıcıların da bulunduğunun tespit edildiğini, kişisel verilerin korunması ve sosyal medyanın güvenli kullanılması açısından bu verinin dikkat çekici olduğunu da sözlerine ekledi.

Seminere Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Haluk Tayyip Yetim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da katıldı.