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        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önce refüje ardından kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:30
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        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önce refüje ardından kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gümüşler Bulvarı'nda meydana geldi. Oğuzhan Dirmilli (22), yönetimindeki 20 BE 148 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Dirmilli ile yanındaki yolcular Mislina Yarangüme (20) ve Hacer Nilay Bahar (20) itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralı 3 kişi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dirmilli ve Bahar, kurtarılamadı. Mislina Yarangüme'nin ise tedavisi sürüyor.

        Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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