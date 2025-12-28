Çivril'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İlker Aşar'ın (26) kullandığı 20 AGU 294 plakalı tır, Beydilli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Aşar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.