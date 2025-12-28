Denizli polisinden eş zamanlı "geniş alan" uygulaması

Denizli'de kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı geniş alan uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri ile Narkotik, Trafik, Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, kentteki 41 farklı noktada denetim yapıldı.

Yaklaşık 40 ekip ve 100 personelle umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurularak arandı. Denetimde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Uygulamalarda aranan 43 kişi yakalandı, 6 bin 886 araç sorgulandı ve 543 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca, 15 kesici/delici alet, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 720 uyuşturucu hap, 63 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Denetimlerde yasal kalış hakkı bulunmayan 129 yabancı uyruklu kişi de sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Uygulamalarda 673 kişiye adli, 26 kişiye ise idari işlem yapıldı.