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        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:21
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        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 20 BE 148 plakalı otomobil, sabaha karşı, Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mislina Yarangüme'nin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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