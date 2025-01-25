Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.

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