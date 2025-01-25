Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın adı, kurucusu olduğu ID İletişim'in dizi sektöründe tekelleşme faaliyetleri içinde olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Dizi ve eğlence sektörünü yakından ilgilendiren bu iddiaların ardından Rekabet Kurumu'nun dijital platformları da mercek altına aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Rekabet Kurumu müfettişleri Netflix, Disney, Blue TV, Exxen ve Gain'in aralarında bulunduğu dijital platformların merkezlerine giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sonucunda elde edilen bulgulara göre soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek. İncelemenin gizlilik içinde yürütülmesi nedeniyle şu an için soruşturma konusu olacak bir tespite ulaşılıp ulaşılmadığı bilinmiyor. Ancak soruşturma açılması durumunda Rekabet Kurumu bilgilendirme yapıyor.