Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi potada Egehan'ı aldı

        BASKETBOLSüper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde Bahçeşehir Koleji'nden forvet Egehan Arna'yı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi potada Egehan'ı aldı
        ABONE OL

        BASKETBOLSüper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde Bahçeşehir Koleji'nden forvet Egehan Arna'yı kadrosuna dahil etti. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji'nden Egehan Arna, sezonun geri kalanında Merkezefendi Belediyesi forması giyecek. Türk profesyonel basketbolcu Egehan Arna, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji gibi önemli takımlarda forma giydi" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraflı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız'ın kazada ölen baba...
        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız'ın kazada ölen baba...
        Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın'la da yollar ayrıldı
        Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın'la da yollar ayrıldı
        Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'ın babası kazada yaşamını yitirdi
        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'ın babası kazada yaşamını yitirdi