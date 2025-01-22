Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız'ın kazada ölen babası toprağa verildi

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybeden, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası Hüseyin Yıldız'ın (86), cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 13.00 sıralarında, İnceler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan çiftçi Hüseyin Yıldız'ın kontrolünü yitirdiği 20 DA 643 plakalı traktör, şarampole devrildi. Kazada Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Yıldız'ın, 2018-2023 yılları arasında AK Parti Denizli milletvekilliği, 22 Haziran 2023 ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan ve şu an Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Ahmet Yıldız'ın babası olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Yıldız için bugün Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi meydanında öğle namazına takiben cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yıldız'ın oğlu Ahmet Yıldız, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bakan İsmet Yılmaz ve Yıldız'ın ailesi ve yakınları katıldı. Meydanda kılınan cenaze namazı sonrası Yıldız'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Hüseyin Yıldız'ın kızı, damadı ve torununun cenaze törenine gelirken geçirdikleri trafik kazasında yaralandıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.