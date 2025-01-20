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        Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi

        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası Hüseyin Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:28
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        Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
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        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası Hüseyin Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

        Hüseyin Yıldız'ın (86) cenazesi, yakınları tarafından Çardak Devlet Hastanesi morgundan alınarak İnceler Mahallesi'ndeki evine getirildi, burada helallik alındı.

        Yıldız için öğle vakti mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Hüseyin Yıldız'ın oğlu Ahmet Yıldız ve yakınlarının yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve eski bakan İsmet Yılmaz da katıldı.

        Cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Bu arada Yıldız'ın 3 akrabasının cenaze törenine gelirken trafik kazasında yaralandıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İnceler Mahallesi'nde önceki gün kullandığı 20 DA 643 plakalı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Çardak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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