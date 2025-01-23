Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.
Evdeki aramada, 105 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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