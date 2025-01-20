Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.
İnceler Mahallesi'nde, Hüseyin Yıldız idaresindeki 20 DA 643 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yıldız'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası olduğu öğrenildi.
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