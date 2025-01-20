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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:14
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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

        İnceler Mahallesi'nde, Hüseyin Yıldız idaresindeki 20 DA 643 plakalı traktör devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yıldız'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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