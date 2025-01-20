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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücü kurye Abdullah İşçen (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:10
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücü kurye Abdullah İşçen (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi Deliktaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kurye Abdullah İşçen'in kullandığı 09 AIK 531 plakalı motosiklet, S.K. yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah İşçen yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İşçen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Abdullah İşçen'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.K., gözaltına alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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