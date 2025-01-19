Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji: 72-78

        SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat CinerMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tülüoğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Güven 4BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 21'İNCİ PERİYOT: 16-23DEVRE: 36-403'ÜNCÜ PERİYOT: 50-60BASKETBOL Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji: 72-78
        ABONE OL

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tülüoğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Güven 4

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 2

        1'İNCİ PERİYOT: 16-23

        DEVRE: 36-40

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-60

        BASKETBOL Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla son sıradaki Denizli temsilcisi art arda 6'ncı toplamda 13'üncü mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 9 galibiyete ulaştı.

        Ev sahibi ekip maça 7-0'lık seriyle başlarken, buna aynı seriyle karşılık veren konuk takım ilk periyodu üstün tamamladı: 16-23. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 36-40. Üçüncü periyodun son bölümünde Merkezefendi'nin hücumlardan boş dönmesini fırsata çeviren İstanbul temsilcisi, son bölüme avantajlı girdi: 50-60. Final periyodunda Denizli ekibi bitime 56 saniye kala farkı 3 sayıya (72-75) kadar indirse de Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı bildi: 72-78.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Honaz'da yaralı halde bulunan kartal tedaviye alındı
        Honaz'da yaralı halde bulunan kartal tedaviye alındı
        Denizlispor golü unuttu
        Denizlispor golü unuttu
        Denizli'de 5 yıl önce ikizini karbonmonoksit gazından kaybeden Sude, kanser...
        Denizli'de 5 yıl önce ikizini karbonmonoksit gazından kaybeden Sude, kanser...
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        4 yıl önce ikizini kaybedip, ardından kansere yakalanan Sude'den acı haber
        4 yıl önce ikizini kaybedip, ardından kansere yakalanan Sude'den acı haber