Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji: 72-78
SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat CinerMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tülüoğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Güven 4BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 21'İNCİ PERİYOT: 16-23DEVRE: 36-403'ÜNCÜ PERİYOT: 50-60BASKETBOL Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tülüoğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Güven 4
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 2
1'İNCİ PERİYOT: 16-23
DEVRE: 36-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-60
BASKETBOL Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla son sıradaki Denizli temsilcisi art arda 6'ncı toplamda 13'üncü mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 9 galibiyete ulaştı.
Ev sahibi ekip maça 7-0'lık seriyle başlarken, buna aynı seriyle karşılık veren konuk takım ilk periyodu üstün tamamladı: 16-23. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 36-40. Üçüncü periyodun son bölümünde Merkezefendi'nin hücumlardan boş dönmesini fırsata çeviren İstanbul temsilcisi, son bölüme avantajlı girdi: 50-60. Final periyodunda Denizli ekibi bitime 56 saniye kala farkı 3 sayıya (72-75) kadar indirse de Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı bildi: 72-78.
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