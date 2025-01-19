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        Honaz'da yaralı halde bulunan kartal tedaviye alındı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:56
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        Honaz'da yaralı halde bulunan kartal tedaviye alındı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        İlçede yaşayan Halil Erba Akbayrak, tarlasında yaralı bir kartal bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Kartal, burada yapılacak tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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