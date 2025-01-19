Honaz'da yaralı halde bulunan kartal tedaviye alındı
Denizli'nin Honaz ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Denizli'nin Honaz ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
İlçede yaşayan Halil Erba Akbayrak, tarlasında yaralı bir kartal bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kartal, burada yapılacak tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.
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