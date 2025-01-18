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        Denizli'den Beyaz Saray'a havlu

        DENİZLİ'debir tekstil fabrikası, Beyaz Saray'da kullanılmak üzere el havlusu üretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:35
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        Denizli'den Beyaz Saray'a havlu
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        DENİZLİ'debir tekstil fabrikası, Beyaz Saray'da kullanılmak üzere el havlusu üretti. Üzerine Beyaz Saray resmi arması işlenen 2 bin havlunun ABD'ye gönderileceği bildirildi.

        Honaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikası, sipariş üzerine ABD başkanlık sarayı olan Beyaz Saray için el havlusu üretti. 2 bin adet üretilen ve üzerlerine Beyaz Saray resmi logosu işlenen havlular, ABD'ye gönderilecek. Almanya Heimtextil Fuarı'nda da tanıtılan havlulara ilişkin konuşan fabrikanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, "Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki 20 Ocak Pazartesi günü yapacağız. ABD'nin yeni başkanının havluları Denizli'mizde üretildi. Parası, pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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