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        Denizli'de 5 yıl önce ikizini karbonmonoksit gazından kaybeden Sude, kansere yenildi

        Denizli'de 5 yıl önce ikizi Seda'nın hayatını kaybetmesi sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:24
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        Denizli'de 5 yıl önce ikizini karbonmonoksit gazından kaybeden Sude, kansere yenildi
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        Denizli'de 5 yıl önce ikizi Seda'nın hayatını kaybetmesi sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 yıl önce ikizi Seda'yı kaybeden, aynı olayda hayati tehlikeyi atlan Sude Kesikbaş'a olaydan bir süre sonra yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

        Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kesikbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Sude Kesikbaş'ın cenazesi Gerzele Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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