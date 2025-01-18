Denizli'de 5 yıl önce ikizini karbonmonoksit gazından kaybeden Sude, kansere yenildi
Denizli'de 5 yıl önce ikizi Seda'nın hayatını kaybetmesi sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'de 5 yıl önce ikizi Seda'nın hayatını kaybetmesi sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 yıl önce ikizi Seda'yı kaybeden, aynı olayda hayati tehlikeyi atlan Sude Kesikbaş'a olaydan bir süre sonra yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kesikbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sude Kesikbaş'ın cenazesi Gerzele Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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