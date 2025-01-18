Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü S.S.Ç. ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle takla atıp ters dönen 20 BCE 66 plakalı otomobildeki sürücü H.E. ile annesi C.E. ve kardeşi C.E. (13) yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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