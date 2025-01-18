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        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:28
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        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        S.S.Ç. idaresindeki 06 CPS 975 plakalı otomobil, Merkez Efendi Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde H.E'nin (19) kullandığı 20 BCE 66 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle takla atıp ters dönen 20 BCE 66 plakalı otomobildeki sürücü H.E. ile annesi C.E. ve kardeşi C.E. (13) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne C.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü S.S.Ç. ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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