Denizlispor golü unuttu

TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 mağlup olan son sıradaki Denizlispor, üst üste 4'üncü yenilgisini alırken, bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 6 puanının silinmesiyle 4 puana düşen ve 16'ncı basamaktan kurtulamayan yeşil-siyahlılar, ikinci devreye de kötü başladı. En son 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 4 yıllık süreçte Bölgesel Amatör Lig'in eşiğine geldi. Transfer yasağı bulunan Denizli temsilcisi genç kadrosuyla kümede kalma mücadelesi veriyor.