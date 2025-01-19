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        Denizlispor golü unuttu

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 mağlup olan son sıradaki Denizlispor, üst üste 4'üncü yenilgisini alırken, bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:14
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        Denizlispor golü unuttu
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 mağlup olan son sıradaki Denizlispor, üst üste 4'üncü yenilgisini alırken, bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 6 puanının silinmesiyle 4 puana düşen ve 16'ncı basamaktan kurtulamayan yeşil-siyahlılar, ikinci devreye de kötü başladı. En son 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 4 yıllık süreçte Bölgesel Amatör Lig'in eşiğine geldi. Transfer yasağı bulunan Denizli temsilcisi genç kadrosuyla kümede kalma mücadelesi veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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