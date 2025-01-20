Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü, gelini dumandan etkilendi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, birinci katta yaşayan ve dumandan etkilenen Zübeyde Öncelik'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İkinci katta yaşayan kayınvalide Havane Öncelik'in ise cesedine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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