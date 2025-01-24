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        Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:36
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        Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı durdurdu.

        Yolcular tahliye edildikten sonra itfaiyeye haber verildi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar meydana geldi.

        Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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