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        Merkezefendi, Mersin'de terliyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket yarın deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:55
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        Merkezefendi, Mersin'de terliyor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket yarın deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek. Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 15 maçta 2 galibiyeti bulunan Denizli temsilcisi 16'ncı sırada, 8 galibiyeti bulunan Mersin ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk haftasında Denizli'de oynanan maçı Mersin Spor, 75-65 kazanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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