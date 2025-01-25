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        CIA: Kovid-19 büyük ihtimalle laboratuvar kaynaklı

        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Kovid-19 virüsünün laboratuvar kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 23:54 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:01
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        CIA: Kovid-19 büyük ihtimalle laboratuvar kaynaklı
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        ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Kovid-19 virüsünün ''büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı'' sonucuna vardı.

        CIA'den yapılan açıklamada, dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 virüsünün "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Kovid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

        Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

        CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

        ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.

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