Denizli'de evde kurulan düzenekle uyuşturucu üreten 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturdukları evin bir odasında kurdukları düzenekle uyuşturucu ürettikleri belirlenen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturdukları evin bir odasında kurdukları düzenekle uyuşturucu ürettikleri belirlenen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda odada kurulan çadırda uyuşturucu düzeneği tespit etti.
Yapılan aramada 12,6 gram eroin, 48 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram tütünle karıştırılmış esrar, 22 kök kenevir bitkisi, havalandırma boru ve filtresi ile aydınlatma ekipmanları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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