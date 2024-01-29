Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kurşunlayan kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evin kapısını kurşunlayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ü. bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan eşi E.Ü'nün bulunduğu Siteler Mahallesi'ndeki eve gitti.

Eşiyle konuşmak isteyen S.Ü, eşinin kendisini reddetmesi üzerine evin kapısına pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden uzaklaşan S.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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