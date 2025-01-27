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        Kayak yaparken geçirdiği kazada ölen astsubay Denizli'de toprağa verildi

        Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın cenazesi, memleketi Denizli'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:36
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        Kayak yaparken geçirdiği kazada ölen astsubay Denizli'de toprağa verildi
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        Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın cenazesi, memleketi Denizli'de defnedildi.

        Abban'ın (23) cenazesi Erzincan'dan Denizli'ye getirildi.

        Abban için Merkezefendi ilçesindeki Hilal Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Abban'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, askeri erkan da katıldı.

        Cenaze, namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Ergan Kayak Merkezi'nde geçirdiği kaza sonucu 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Abban'ın dün doğum günü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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