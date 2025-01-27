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        Denizlispor'un iç sahadaki galibiyet hasreti bitti

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 17'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Play-Off yarışındaki Bursa Nilüferspor'u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran son sıradaki Denizlispor, 16 hafta sonra kendi sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:19
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        Denizlispor'un iç sahadaki galibiyet hasreti bitti
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 17'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Play-Off yarışındaki Bursa Nilüferspor'u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran son sıradaki Denizlispor, 16 hafta sonra kendi sahasında galibiyet sevinci yaşadı. Sezonun ilk maçında 7 Eylül'de evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ettikten sonra Denizli Atatürk Stadı'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, iç sahada 142 gün sonra galibiyete uzandı. Yönetimin takıma geri döndürdüğü Gökhan Süzen'in golüyle 3 puanı cebine koyan Denizlispor 7 puana ulaşarak kümede kalma barajındaki 11 puanlı Edirnespor'la arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Denizli temsilcisinin 6 puanı silinmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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