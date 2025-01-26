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        Denizlispor - Bursa Nilüfer Futbol: 1-0

        3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta son 4 maçını kaybeden ve mali sıkıntılarla mücadele eden düşme hattındaki Denizlispor yeni teknik direktörü Kürşat Taş yönetiminde çıktığı ilk maçta Bursa Nilüfer Futbol'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:22
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        Denizlispor - Bursa Nilüfer Futbol: 1-0
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        3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta son 4 maçını kaybeden ve mali sıkıntılarla mücadele eden düşme hattındaki Denizlispor yeni teknik direktörü Kürşat Taş yönetiminde çıktığı ilk maçta Bursa Nilüfer Futbol'u 1-0 yendi. İlk devre golsüz sona ererken, Denizlispor 66'ncı dakikada tecrübeli futbolcusu Gökhan Süzen'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Denizlispor bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Bursa Nilüfer ise 26 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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