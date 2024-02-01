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        Denizlispor kaçamadı

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor deplasmanında 3 maçlık suskunluğunu bozan yıldızı Bekir Turaç'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı olan Denizlispor, kazanamasa da kritik puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:59
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        Denizlispor kaçamadı
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor deplasmanında 3 maçlık suskunluğunu bozan yıldızı Bekir Turaç'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı olan Denizlispor, kazanamasa da kritik puanı hanesine yazdırdı.

        Grupta üst üste 2 yenilginin ardından deplasmandan puan çıkaran düşme barajındaki yeşil-siyahlı ekip, bir basamak üzerinde Sarıyer'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 20 puana ulaşan Denizlispor grupta pazar günü yine en yakın rakiplerinden Etimesgut Belediyespor'u önemli sınavda ağırlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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