Denizlispor kaçamadı TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor deplasmanında 3 maçlık suskunluğunu bozan yıldızı Bekir Turaç'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı olan Denizlispor, kazanamasa da kritik puanı hanesine yazdırdı.

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor deplasmanında 3 maçlık suskunluğunu bozan yıldızı Bekir Turaç'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı olan Denizlispor, kazanamasa da kritik puanı hanesine yazdırdı.

Grupta üst üste 2 yenilginin ardından deplasmandan puan çıkaran düşme barajındaki yeşil-siyahlı ekip, bir basamak üzerinde Sarıyer'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 20 puana ulaşan Denizlispor grupta pazar günü yine en yakın rakiplerinden Etimesgut Belediyespor'u önemli sınavda ağırlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,